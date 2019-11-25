Haberler » Magazin » Merve Boluğur, sosyal medya hesabından tüm dostlarını sildi - Magazin

Merve Boluğur, sosyal medya hesabından tüm dostlarını sildi

Bir süredir ekranlarda boy göstermeyen Merve Boluğur, Instagram hesabından tüm dostlarını sildi. Oyuncunun neden böyle bir şey yaptığı ise hayranları tarafından merak konusu oldu.

25.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:39

Şarkıcı Murat Dalkılıç'la 2015 yılında nikah masasına oturan ve iki yıl sonra boşanan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yakından tanıdığı herkesi sildi. Yalnızca dünya yıldızlarını ve markalarını takip eden Boluğur'un hamlesi ise sevenlerinde merak uyandırdı.

TRAVMAYI ATLATAMADI MI?

Son yıllarda herhangi bir TV projesinde yer almayan güzel oyuncu, yakın zamanda kendisine ait bir kozmetik markası çıkarmış ve ticaret hayatına adım atmıştı. Boşandıktan sonra kendini işine veren ve kabuğuna çekilen Boluğur'un boşanma travmasını atlatmak için destek aldığı ortaya çıkmıştı.

TÜM DOSTLARINI SİLDİ

Sosyal medyada oldukça aktif olan güzel oyuncunun son hamlesi ise dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. hesabından iddialı pozlar paylaşan Merve Boluğur, tüm dostlarını sosyal medya hesabından sildi. Yakın dostlarıyla arasına mesafe koyan oyuncunun, bundan sonra kimseyle görüşmeyeceği iddia edildi.

Merve Boluğur, sosyal medya hesabından tüm dostlarını sildi

Merve Boluğur, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
123,:önümüzdeki, senelr böykle gider ama kalk toparlan biraz her sey olur gider yereki saglııgın yerinde olsun merve hanım kimse sonsuza kadar mutlu olamaz illaki bitecek birseyler
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Z:tühh tühhh ne olcak şimdi
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
GERÇEKCİ:Bu moral bozucu haberle bu hafta nasıl geçecek şimdi yaaaa, Bu gibi haberleri lütfen pazartesi günleri vermeyin. Zaten sendromla başlıyoruz haftaya. bide üstüne bu haber çok üzer bizi. . . . .
Yayından Kaldır
12 1
Cevap yaz
ONURR:sesli güldüm, yerinde bir tespit olmuş :(
Yayından Kaldır
2 1
Son Dakika Magazin Haberleri
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:26 Arto'dan Çağla Şıkel'e 1 milyon liralık tazminat cevabı: Kocandan alacaksın o parayı!
11:56 Merve Boluğur tüm dostlarını sildi
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
11:20 Merve Boluğur, sosyal medya hesabından tüm dostlarını sildi
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:53 Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
08:57 Sezin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'le ilgili paylaşımıyla duygulandırdı: Az ağlamaya çalışarak geçiyor günlerim
20:26 Üniversite öğrencisi atkıyla kendisini kalorifer borusuna astı
25.11.2019 13:21:43