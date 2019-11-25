Merve Boluğur, sosyal medya hesabından tüm dostlarını sildi

Şarkıcı Murat Dalkılıç'la 2015 yılında nikah masasına oturan ve iki yıl sonra boşanan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yakından tanıdığı herkesi sildi. Yalnızca dünya yıldızlarını ve markalarını takip eden Boluğur'un hamlesi ise sevenlerinde merak uyandırdı.

TRAVMAYI ATLATAMADI MI?

Son yıllarda herhangi bir TV projesinde yer almayan güzel oyuncu, yakın zamanda kendisine ait bir kozmetik markası çıkarmış ve ticaret hayatına adım atmıştı. Boşandıktan sonra kendini işine veren ve kabuğuna çekilen Boluğur'un boşanma travmasını atlatmak için destek aldığı ortaya çıkmıştı.

TÜM DOSTLARINI SİLDİ

Sosyal medyada oldukça aktif olan güzel oyuncunun son hamlesi ise dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Instagram hesabından iddialı pozlar paylaşan Merve Boluğur, tüm dostlarını sosyal medya hesabından sildi. Yakın dostlarıyla arasına mesafe koyan oyuncunun, bundan sonra kimseyle görüşmeyeceği iddia edildi.