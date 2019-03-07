Son zamanda zor günler geçiren Merve Boluğur psikolojik destek görmüştü. Boluğur aldığı desteğin ardından günler sonra kameralar karşısına çıktı ve muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Merve Boluğur, Yeniden Evleneceğinin Sinyalini Verdi!">

"EVLENECEĞİM HERHALDE"

Sergiye yakın arkadaşı Amor Garibovic ile katılan güzel oyuncunun moralinin yerinde olması dikkat çekti. Açıklamalarda bulunan Merve Boluğur "Bu aralar bir proje üstünde çalışıyorum. Uzun süre oldu, ekranlardan uzak kaldım ama bu ayrılık son bulacak önümüzdeki günlerde" ifadelerini kullandı. 2 yıl evli kaldığı Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra kalbini aşka kapatan başarılı oyuncu, muhabirlerin "bir daha evlenecek misiniz" sorusuna karşılık "Evleneceğim herhalde. Bir sonraki gelinliğimi Amor Garibovic hazırlayacak" şeklinde yanıt verdi.