Merve Büyüksaraç, Acun Ilıcalı'ya tazminat ödeyecek! Merve Büyüksaraç kimdir?

2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Merve Büyüksaraç , 2012 yılında katıldığı Survivor yarışması sonunda adada yarışmacılara yemek verildiğini söylemişti. Acun Ilıcalı , Büyüksaraç'ın, prodüksiyona iftira attığı gerekçesiyle dava açmıştı ve davayı kazandığını açıkladı. Merve Büyüksaraç kaç yaşında, nereli? Merve Büyüksaraç hayatı…

MERVE BÜYÜKSARAÇ KİMDİR?

Büyüksaraç, 13 Haziran 1988 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. TED Koleji'nden 2006 yılında mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünü okuyarak eğitimine devam etti ve 2011 yılında mezun oldu.

MİSS TURKEY 2006 GÜZELİ SEÇİLDİ

Star TV tarafından düzenlenen Miss Turkey 2006 yarışmasında birinciliği elde etti ve Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etti. Merve Büyüksaraç, 2007 yılında Buzda Dans yarışmasında yarıştı. 2012 yılında Dominik Cumhuriyeti 'nde çekimleri yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında ünlüler takımında yer aldı. Survivor Yarışmasından elenip Türkiye'ye döndüğünde hem Acun Ilıcalı hem Acun Medya ekibine karşı açıklamalarda bulundu. Yaşananların ardından Acun Ilıcalı, modele dava açmıştı.