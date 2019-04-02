Merve Çevirici Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAHRAMANMARAŞ NURHAK belediye başkan adayı olan Merve Çevirici isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAHRAMANMARAŞ NURHAK ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Merve Çevirici isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAHRAMANMARAŞ NURHAK adayı Merve Çevirici kimdir? BTP KAHRAMANMARAŞ NURHAK adayı Merve Çevirici yüzde kaç oy aldı?

Merve Çevirici Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAHRAMANMARAŞ NURHAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Merve Çevirici NURHAK ilçesinde % 0,26 oranında oy almıştır. NURHAK ilçesinde % 0,26 oranında oy olan Merve Çevirici adlı BTP adayı toplamda 20 adet oy sayısına ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ NURHAK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.