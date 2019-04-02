Merve Değirmen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SAKARYA ERENLER belediye başkan adayı olan Merve Değirmen isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA ERENLER ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Merve Değirmen isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SAKARYA ERENLER adayı Merve Değirmen kimdir? BTP SAKARYA ERENLER adayı Merve Değirmen yüzde kaç oy aldı?

Merve Değirmen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SAKARYA ERENLER belediye başkan adayı olarak gösterilen Merve Değirmen ERENLER ilçesinde % 0,47 oranında oy almıştır. ERENLER ilçesinde % 0,47 oranında oy olan Merve Değirmen adlı BTP adayı toplamda 235 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA ERENLER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.