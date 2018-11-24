Merve Özbey " Geldiğin Yeri Unutmayacaksın"

Güzel şarkıcı Merve Özbey önceki gece Beyoğlu Jolly Joker'de sevenleri ile buluştu.

Sahnesine Yıldız Tilbe'nin "Yıldızlı Şarkılar" albümünde okuduğu "Vuracak" parçası ile çıkan güzel şarkıcı, performansının ilk yarısında kendisini izlemeye gelenlere adeta bir görsel şölen sundu.

Konserinin ikinci yarısında ise Neşet Ertaş'a ve birçok üstada selam gönderen güzel şarkıcı, " Üstadlarımıza selamlar gönderdik, şimdi de bir Karadeniz türküsü seslendirelim." diyerek "Hey Gidi Karadeniz" türküsünü muhteşem gırtlağı ile okudu.

Performansını bir oyun havası ile noktalayan şarkıcı " Her sahnemden önce bir roman havası dinleyerek motive oluyorum." diyerek "Para Bizde" parçasını söyledi. Kendisini dinlemeye gelen yaklaşık bin kişiye harika bir gece yaşatan Merve Özbey, sevenleri tarafından tezahüratlar eşliğinde sahneden uğurlandı.