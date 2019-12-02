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Merve Özbey, Kenan Koçak ile nişanlandı! Kenan Koçak kimdir, nereli? Merve Özbey kimdir?

Şarkıcı Merve Özbey, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Kenan Koçak ile nişanlandı. Özel güne ait görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaşan Özbey'e tebrik mesajları yağdı. Peki, Kenan Koçak kimdir, nereli, kaç yaşında? Merve Özbey kimdir, nereli? İşte detaylar…

02.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:15Merve Özbey, Kenan Koçak ile nişanlandı! Kenan Koçak kimdir, nereli? Merve Özbey kimdir?

Pop sanatçısı Merve Özbey, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu iş insanı Kenan Koçak ile evlilik yolundaki ilk adımı attı. Ailesi ve arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı. Merve Özbey'in babası kim? Merve Özbey boyu, yaşı, Kenan Koçak hayatı haberimizde…

KENAN KOÇAK KİMDİR?

Ünlü sanatçıyla evlilik hazırlıkları yapan Kenan Koçak, 1 Ocak 1983 tarihinde 'da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu ancak inşaat alanında kariyerine devam ediyor.

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

Güzel şarkıcı Özbey, 18 Temmuz 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi, aslen Erzurum'ludur. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. O dönemler vokal olan Özbey'i, usta ses Ebru Gündeş keşfetmiştir. Böylelikle Ebru Gündeş'in vokalliği ile başladığı yolda; Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlerle çalıştı.

EBRU GÜNDEŞ KEŞFETTİ

Özbey, 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaştı ve başarılı sanatçının ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı çalışmalar sonrasında solo albüm hazırlıklarına girişti.

2015 Temmuz ayında Özbey'in ilk albümü Yaş Hikayesi çıktı. Albümün ikinci klibi ise "Topsuz Tüfeksiz" şarkısına çekildi.

Solo albümler

Yaş Hikayesi (2015)

Devran (2019)


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