Haberler » Magazin » Merve Özbey sağlığına kavuştu - Magazin

Merve Özbey sağlığına kavuştu

Geçtiğimiz ay evinde sol ayağının tarak kemiğini kıran Merve Özbey, sağlığına kavuştu. Ayağa kalkan Özbey, sevgilisi Kenan Koçak ile birlikte soluğu Kartalkaya'da aldı.

08.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:41 Merve Özbey sağlığına kavuştu



Şarkıcı Merve Özbey ve nişanlısı Kenan Koçak hafta sonu tatili için ya gelen ünlü isimler arasındaydılar. 2020 ocak ayında nikah tarihi alan genç çift Özbey'in bir süre önce kendi evinde sol ayağının tarak kemiğini kırmasıyla nikah törenlerini ileri bir tarihe& ; ertelemişlerdi.& ; Ünlü şarkıcının şu sıralar durumunun gayet iyiye gitmesiyle çift 19 Şubat'ta evlenme kararı alarak yeni nikah tarihlerini aldılar. Özbey " Evet ayağım kırık ama bu işime asla engel olmadı ben konserlerime gidiyor ve sahneye çıkıyorum en yakın konserimde& ; Bursa Jolly Jokerde" dedi.& ; Arabesk albümüne de hazırlandığını söyleyen Özbey ve nişanlısı Kenan Koçak hafta sonunu Kartalkaya da dinlenerek geçirdiler.


Kenan Koçak, Merve Özbey, Kartalkaya, Bolu, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

12:09   Erdoğan'ı ziyaret ettiği için eleştirilen Demet Akalın sert çıktı: Cumhurbaşkanı hepimizin - Magazin
11:41   Kartalkaya kaçamağı - Magazin
11:41   Merve Özbey sağlığına kavuştu - Magazin
11:41   Seren'in Kartalkaya keyfi - Magazin
11:41   Sinemada son 15 yıla yerli yapımlar damga vurdu - Magazin
11:20   Oyuncu Ercan Kesal, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı - Magazin
10:36   Oyuncu Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na evlilik teklifi etti - Magazin
09:56   Asker tıraşı olan Can Yaman, yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı - Magazin
08:47   Sevgilisiyle görüntülenen Aras Bulut İynemli, 2020 yılı için evlilik sinyali verdi - Magazin
8.01.2020 12:34:05