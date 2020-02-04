Haberler » Magazin » Merve Özbey, takipçisinin 'Otur o gıdığına ağla' yorumuna sert tepki gösterdi - Magazin

Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna sert tepki gösterdi

Geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir kına gecesine imza atan güzel şarkıcı Merve Özbey, takipçisinden gelen bir yorumu ifşa etti. Özbey, "Otur da o gıdığına ağla" diyen takipçisine "Evet gıdım var. Ama şükürler olsun ki bir gram haram geçmedi… Saygı ve sevgilerimle" yanıtını verdi.

04.02.2020 22:33 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:02

Yaklaşık iki senedir Kenan Koçak ile aşk yaşayan şarkıcı Merve Özbey, dün kına gecesi yaptı. Kırmızı uzun kuyruklu elbisesiyle dikkat çeken Özbey, kilosu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

ÇİRKİN YORUMU İFŞA ETTİ

Özbey, bir takipçisinden gelen "İnsan gelin olacağım diye az boğazını tutar Merve. Otur da o gıdığına ağla" yorumunu ifşa etti.

TAKİPÇİSİNE SERT YANIT: KİMSENİN AHINI ALMAYIN

Merve Özbey, takipçisine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. "Kimsenin ahını almayın" diyen şarkıcı, yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:

"Songül hanım, ben oturup gıdığıma ağlamak yerine, kalbinizin güzel olması için oturup dua edeceğim. Allah yardımcınız olsun!

Evet alıştım, alıştık bir çoğumuz… Herkesin istediği her şeyi konuşma hakkına sahip olmasına. İlginçtir ki şahsım adına kimseye kötü bir şey söylememeye kötü düşünmemeye çalışırken. Sadece telefon ya da bilgisayar başında insanlarla alakalı yorum yapmak bu kadar kolay olmamalı… Ben insanım kilo alırım, kilo veririm. Bu benim hür iradem. Ama eksikliği ile dalga geçmek günahtır, yapmayın! Ben bu konularla alakalı güçlü olabilirim ama başkası için yapacağınız herhangi bir yorum travma sebebi olabilir. Kimsenin ahını almayın… Günahına girmeyin.

Bu arada evet gıdım var. Ama şükürler olsun ki bir gram haram geçmedi… Saygı ve sevgilerimle."

Merve Özbey, takipçisinin

Merve Özbey, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (17)
XXXX PORTİİK:helal olsun merveye ne güzelde cevap vermiş işte böyle insanlara çirkin yorumlar yazar bizim milletimiz o kadar çok dengesiz bencil ve densiz küstah varki şu sosyal medyada sinir olmamak elde değil
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SAKARYALI HATUN:Aynı hatayı iki kez yapmam ben… En az 5–6 kez yaparım ki iyice emin olayım. Sağlamcı bir yapım var benim. :))))
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
TARAFLI:Sadece telefon ya da bilgisayar başında insanlarla alakalı yorum yapmak bu kadar kolay olmamalı yorumu kapatın gıdık hanım
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SAKARYALI HATUN:Şarjım %100 olunca kendimi süper kahraman gibi hissediyorum, tren altında kalacak küçük bir çocuğu kurtarabilirmişim gibime geliyor. :))))
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SAKARYALI HATUN:Bebeğinizin altına yapmasını istemiyorsanız çevirin üstüne yapsın. :))))
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
SAKARYALI HATUN:Însanlar, hep eleştirir; çünkü hayat senin tasası onlarındır. Ciddiye almaya değmez. :)
Yayından Kaldır
9 1
Cevap yaz
SAKARYALI HATUN:Hem ben bekarım ne hamileliği!?!
Yayından Kaldır
1 0
SAKARYALI HATUN:O yorumları ben yazmıyorum. Biri nikimi kullanıp benim adıma yorum yazıyor. :(
Yayından Kaldır
1 0
SAKARYALI HATUN:Ayyy! başım dönüyor, midemde bulanıyor, neolaki bu şimdi.?
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
SAKARYALI HATUN:Her kimsen, nikimi kullanıp benim adıma yorum yazma!
Yayından Kaldır
0 0
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 5 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
5.02.2020 00:46:09