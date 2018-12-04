04 Aralık 2018, 18:56
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Merve Sanay, Derin Dekolteli Fotoğrafıyla Hayran Bıraktı

Sosyetik güzel Merve Sanay, sosyal medya hesabından paylaştığı derin dekolteli fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Instagram hesabından 1 milyon kişi tarafından takip edilen sosyetik güzel Merve Sanay, sosyal medya hesabından paylaştığı derin dekolteli paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

"EKMEK VERESİM GELMİYOR"

Instagram hesabından cesur fotoğrafını paylaşan Merve Sanay, takipçilerini kendine hayran bıraktı. Sanay'ın paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Sanay paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Sanay bir takipçisi paylaşıma, "Bu ne güzellik Allah özene bezene yaratmış." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Seni görünce evdeki eşime ekmek veresim gelmiyor." yorumunu yaptı.

Instagram
04 Aralık 2018 Salı 18:56



YORUMLAR (36)
DUVAR KEMAL: laiklik böyledir açarlar teşir ederler sonrada ne baktın diye adını tacizci yaparlar asıl tacizci kendileri haberleri yok bunların
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BRÜTÜS: Özgür dünya ve zavallılar. Demi Rose ne kadar acıyorsam, buna da aynen acıyorum. Çıplaklık dışında hiç bir şeyleri yok.
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JAVİC: Bu kim? Bi de bunu mu konuşacağız artık. Bunlar haber sitelerine para falan mı verirler anlamadım. He sahi... Mest falan da olmadım.. Böylelerini görüp iç geçirilmez.. Şeffaf çekomastik sevmeye benzer..
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ADINIZI YAZIN: CANLI CESET GİBİ. LEŞ PARÇASI.
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SİNEM: Bu karısını aşalayanlar hepsi ezik tipler bunların Yüzlerine bakılcak halleri yoktur tipsizlikten ama kendilerini bişey zannederler adam gibi adam eşine hayat arkadaşına heleki çocuklarının annnesine hakaret etmez eşleri böyle olsa orda burda orasını burasını açsa namus diye vururlar oda başka bi mevzu
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