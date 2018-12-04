Merve Sanay, Derin Dekolteli Fotoğrafıyla Hayran Bıraktı

Instagram hesabından 1 milyon kişi tarafından takip edilen sosyetik güzel Merve Sanay, sosyal medya hesabından paylaştığı derin dekolteli paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

"EKMEK VERESİM GELMİYOR"

Instagram hesabından cesur fotoğrafını paylaşan Merve Sanay, takipçilerini kendine hayran bıraktı. Sanay'ın paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Sanay paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Sanay bir takipçisi paylaşıma, "Bu ne güzellik Allah özene bezene yaratmış." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Seni görünce evdeki eşime ekmek veresim gelmiyor." yorumunu yaptı.