Merve Sanay ile Gizli Mesajları Ortaya Çıkan Hakan Çalhanoğlu'na Eşinden Darbe!

Geçen yıl boşanmanın eşiğinden dönen Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu'nun Instagram'da birbirlerini takipten çıkarması kafaları karıştırdı. Ünlü futbolcunun, DJ Merve Sanay'a DM attığı iddia edilmişti.

GİZLİ YAZIŞMALARI İFŞA OLMUŞTU

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, hamile eşiyle ayrılma noktasına gelmişti. Boşanma açıklaması yapan çift bir süre sonra barışmıştı. Fakat geçtiğimiz gün çarpıcı bir olay yaşandı. Sosyal medya fenomeni Merve Sanay'ın Instagram hesabı hack'lendi ve güzel fenomenle Hakan Çalhanoğlu'nun yazışmaları ifşa oldu.

AYRILDILAR MI?

Bu olaydan kısa bir süre sonra Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu, Instagram'da birbirlerini takipten çıkardı. Bu durum karşısında kafalar karışırken "ayrıldılar mı?" sorusu akıllara geldi.