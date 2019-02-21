21 Şubat 2019, 17:14
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Merve Sanay ile Gizli Mesajları Ortaya Çıkan Hakan Çalhanoğlu'na Eşinden Darbe!

Sosyetik güzel Merve Sanay'ın korsanlar tarafından ele geçirilen hesabında gizli yazışmaları ortaya çıkan Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu Instagram'da birbirlerini takipten çıkardı.

Geçen yıl boşanmanın eşiğinden dönen Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu'nun Instagram'da birbirlerini takipten çıkarması kafaları karıştırdı. Ünlü futbolcunun, DJ Merve Sanay'a DM attığı iddia edilmişti.

GİZLİ YAZIŞMALARI İFŞA OLMUŞTU

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, hamile eşiyle ayrılma noktasına gelmişti. Boşanma açıklaması yapan çift bir süre sonra barışmıştı. Fakat geçtiğimiz gün çarpıcı bir olay yaşandı. Sosyal medya fenomeni Merve Sanay'ın Instagram hesabı hack'lendi ve güzel fenomenle Hakan Çalhanoğlu'nun yazışmaları ifşa oldu.

AYRILDILAR MI?

Bu olaydan kısa bir süre sonra Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu, Instagram'da birbirlerini takipten çıkardı. Bu durum karşısında kafalar karışırken "ayrıldılar mı?" sorusu akıllara geldi.

Instagram, merve sanay, Hakan Çalhanoğlu, Magazin, Spor


YORUMLAR (15)
EBRU : Bu cocuk cocuk benden deyil dedi sonra gitti karisinla baristi bizim insanimiz parayi bulunca rezilligin dibine vuruyorlar
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BOŞ: NE VAR Kİ BU KONUŞMADA SANKİ SEVİŞME VİDEOLARI YAYINLANMIŞ GİBİ TEPKİ VERİYOSUNUZ. ARKADAŞÇA KONUŞMUŞ OLAMAZLAR MI?
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AĞA: Parası olan iyi arabaya biniyor bu kesinde, Anlamadığım bindiği arabalara paramı veriyorlar, kiralıyorlarmı, hediye vs. veriyorlar nasıl oluyor Orasını çözemiyorum.
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VZ: edepsizlik diz boyu
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AŞKİSAR: Şimdi biri bunu taciz etse suçlu olur peki bu kadının hiçmi suçu yok nerede toplum ahlakı
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