İsmi Engin Öztürk ile Anılmaya Başlayan Merve Sanay Kimdir?

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabı internet korsanları tarafından ele geçirilen sosyal medya fenomeni Merve Sanay'ın oyuncu Engin Öztürk ile aşk yaşadığı iddia edildi. İddialar sonrası gözler Merve Sanay'ın hayatına çevrildi. Peki, Merve Sanay kimdir, kaç yaşındadır?

MERVE SANAY KİMDİR?

Merve Sanay 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Merve Sanay 1.78 boyunda, 58 kilo. Sanay, DJ'lik yapıyor. Periscope ve İnstagram hesabında büyük kitleye ulaşan Sanay sık sık paylaşımları ile gündeme geliyor. Sanay'ın İnstagram takipçi sayısı 1 milyonun üzerinde. Ayrıca Periscope üzerinde de 549 bin takipçisi bulunuyor. Merve Sanay 'Türk Lokumu' isimli bir film için kamera karşısına geçti.