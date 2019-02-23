Merve Sanay'la Mesajları Ortaya Çıkan Hakan Çalhanoğlu, Eşinin Doğum Gününü Kutladı

Boşanmaya karar verdiği çocukluk aşkıyla yeniden barışan ancak Merve Sanay'la mesajlaşmaları ortaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, duygusal bir paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı.

Çocukluk aşkıyla evlenen futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ani bir kararla 3 aylık hamile eşinden boşanmaya karar verdi. Çalhanoğlu, boşanma arifesindeyken sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Merve Sanay ile konuşmaya başladı. Eşiyle evliliklerine ikinci bir şans veren Çalhanoğlu'nun Sanay'la mesajları ortaya çıktı.

BİRBİRİNİ TAKİPTEN ÇIKARDI

Çalhanoğlu ve eşi Sinem Gündoğdu mesajlaşmaların ortaya çıkmasından sonra sosyal medyadan birbirini takipten çıkardı. Boşanacakları iddia edilen ikiliden şaşırtan bir hamle geldi. Çalhanoğlu, Instagram hesabından eşinin doğum gününü duygusal bir notla kutladı.

"TANIŞTIĞIM EN GÜÇLÜ VE İLHAM VEREN KADINSIN"

Sinem Gündoğdu ile fotoğraflarını paylaşan Çalhanoğlu, "Tanıştığım en güçlü ve ilham veren kadınsın. Bizim küçük prensesimize dünyanın en harika annesi olman için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum iyi ki doğdun" notunu yazdı.

MESAJLARI İFŞA EDİLDİ

Instagram hesabı hacklenen Merve Sanay'ın Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile mesajları ifşa olmuştu.