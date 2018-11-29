29 Kasım 2018, 19:47
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Merve Taşkın'dan İnanılmaz İtiraf: Artık Bakire Değilim

Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia ederek gündeme gelen sosyal medya fenomeni sosyetik güzel Merve Taşkın, "Artık bakire değilim, merakımdan yaptım." diyerek yine adından söz ettirmeyi başardı.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel Merve Taşkın'dan 'yok artık' dedirten itirafta bulundu.

"ARTIK BAKİRE DEĞİLİM"

Instagram hesabı üzerinden bakirelik itirafını takipçileriyle paylaşan Merve Taşkın, paylaşımına, "Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim" notunu ekledi.

DAHA ÖNCE "SANIRIM HALA BAKİREYİM" DEMİŞTİ

Merve Taşkın, geçen günlerde Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı. Takipçilerinin her sorusunu yanıtlayan 20 yaşındaki Merve Taşkın, 'Cinsel tercihlerin ne?' sorusuna "Sanırım ben aseksüelim ve hala bakireyim" cevabını vermişti.

29 Kasım 2018 Perşembe 19:47



YORUMLAR (36)
DAFY: Seni eleğe çevirirler kızım
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A: Milletin derdiydi senin bilmem neyin ardamarı çatlamış yazık.
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BİRİ: Hiç mi allah korkusu yok sende birde utanmadan sosyal medyada paylaşıyor allah bildiği gibi yapsın
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MURAT VATANSEVER : He he bizde yedik Ulan bir emlakçı da mı Bir de fazla ev gördün sen kimi kandırıyorsun İstanbul'un en Kodaman iş adamları Senin üzerinden geçti Otobana döndün
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CEMO: Utanmadan birde anlatyor,ahlak fukarası
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