Merve Taşkın'dan İnanılmaz İtiraf: Artık Bakire Değilim

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel Merve Taşkın'dan 'yok artık' dedirten itirafta bulundu.

"ARTIK BAKİRE DEĞİLİM"

Instagram hesabı üzerinden bakirelik itirafını takipçileriyle paylaşan Merve Taşkın, paylaşımına, "Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim" notunu ekledi.

DAHA ÖNCE "SANIRIM HALA BAKİREYİM" DEMİŞTİ

Merve Taşkın, geçen günlerde Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı. Takipçilerinin her sorusunu yanıtlayan 20 yaşındaki Merve Taşkın, 'Cinsel tercihlerin ne?' sorusuna "Sanırım ben aseksüelim ve hala bakireyim" cevabını vermişti.