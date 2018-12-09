Merve Taşkın, Takipçisinin Bakirelik Sorusun Cevap Verdi

Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia ederek gündeme gelen ve bakirelik itirafıyla çok konuşulan Merve Taşkın kiminle birlikte olduğunun detaylarını anlatarak, "Tanınan bir oyuncu ama sevgilisi varmış." dedi.

"TANINAN BİR OYUNCU"

Takipçisi tarafından gelen bir soru üzerine kiminle birlikte olduğu hakkında detay veren Merve Taşkın, "Bu konuyla alakalı çok fazla detay veremem sadece söyleyebileceğim tanınan bir oyuncu ama sevgilisi varmış ve ben bunu bilmiyordum daha sonrasından öğrendim ve bir daha muhattap olmadım. Daha fazla konuşup ilişkilerini bozmak istemem açıkçası. Zaten vicdanen kendimi kötü hissediyorum bir de benim yüzümden ayrılmasınlar." ifadelerini kullandı.

"ARTIK BAKİRE DEĞİLİM" DEMİŞTİ

Instagram hesabı üzerinden bakirelik itirafını takipçileriyle paylaşan Merve Taşkın, paylaşımına, "Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim" notunu eklemişti.