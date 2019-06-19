Merve Taşkın, ünlü şarkıcıya aşkını itiraf etti!

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın ile şarkıcı Onur Elmas aşklarını sosyal medya hesaplarından aşkını ilan etti.

"AŞK POZU VERDİLER"

Yaptığı açıklamalarla ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündeme gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, son paylaşımıyla aşkını itiraf etti. Güzel fenomen, şarkıcı Onur Elmas'la birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, İngilizce olarak, "Sevgilim" notunu ekledi. Şarkıcı Onur Elmas'da aynı fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

YENİ YIL PAYLAŞIMIYLA TAM NOT ALMIŞTI

Instagram hesabından kırımızı iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşan Merve Taşkın fotoğrafına, "Happy new year. Yeni yıl hepinize Aşk, mutluluk, sağlık, huzur, para getirsin. Sevdiğiniz kadar sevilin. 2019 ve diğer tüm yıllarınızın güzel geçmesi dileğiyle sizi seviyorum." notunu eklemişti.