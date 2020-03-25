Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Magazin ››Merve Terim Çetin'den sert açıklama! Hesap sormak istiyorum - Magazin

Merve Terim Çetin'den sert açıklama! Hesap sormak istiyorum

Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.

25.03.2020 02:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 02:01
Merve Terim Çetin'den sert açıklama! Hesap sormak istiyorum

Merve Terim Çetin, "24 saattir hiç uyumadım, gece olunca korkum daha da artıyor tam bu saatlerde başlıyor endişem; iyiye gidiyor olması yüreğime su serpmiyor, ama oradan çıkmadan da iyiyi düşünemiyorum tam, uzakta olduğum için daha da tedirginim, çalan son 2 gece yarısı telefonunda birinde dedemi, birinde anneannemi kaybettim, iyi düşünmeye çalışıyorum atlatacak diyorum kuvvetli o diyorum, sonra bile bile göz göre göre bunun olmuş olmasını kaldıramıyorum, buna sebep olanların hiç bir bedel ödemeden evlerinde rahatça oturmaları kanıma dokunuyor, inanılmaz sinirliyim, buna vesile olanlardan bir evlat olarak teker teker hesap sormak istiyorum, haksızlığa uğradığımı düşünüyorum ve isyan etmek istiyorum, Yaman'a belli etmemeye çalışıyoruz ama çocuk bu seziyor, "dedem sakallarını kesmemiş bir şeye mi üzgün, sende o yüzden mi ağlıyorsun" dedi bugün, onun için güçlü olayım diyorum onu da beceremiyorum,kendimi teselli edip her şey yoluna girecek, geçecek diyorum ama akşam oluyor, akşam olunca haber alamıyoruz, bir türlü sabahta olmuyor, geçmiyor da zaman bir tek yazmak iyi geliyor sanırım, o bize olan her şeyi göğüsler hep, onun için ben de bunu göğüsleyebilsem onun için diyorum, onu da yapamıyorum, hiç bir şey yapamamakta canımı acıtıyor, uzun lafın kısası ona bir şey olacak korkusunu içimden atamıyorum çünkü o bizim dağımız, ve dağımız giderse bağımız kopar bizim . " ifadelerini kullandı.



Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Merve Terim, Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller Magazin
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller
Nurgül Yeşilçay, yaşlılara yapılanlara isyan etti Magazin
Nurgül Yeşilçay, yaşlılara yapılanlara isyan etti
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı Magazin
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı
Fotoğraftaki detay ele verdi! Gözde aşıklar karantinada bile ayrılamadı Magazin
Fotoğraftaki detay ele verdi! Gözde aşıklar karantinada bile ayrılamadı
Berna, uzaktan eğitimde izletilen ’Boğaz kesme’ görüntüsüne sert çıktı Magazin
Berna, uzaktan eğitimde izletilen "Boğaz kesme" görüntüsüne sert çıktı
Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Magazin
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
FETÖ’den yargılanan ünlü oyuncunun davasında karar verildi Magazin
FETÖ'den yargılanan ünlü oyuncunun davasında karar verildi
Ebru, sosyal medyanın gündemine oturan videoya öfke kustu: Vicdansızlar Magazin
Ebru, sosyal medyanın gündemine oturan videoya öfke kustu: Vicdansızlar

Son Dakika Magazin Haberleri

02:01: Merve Terim Çetin'den sert açıklama! Hesap sormak istiyorum - Magazin 22:44: Usta oyuncu Fatma Girik korona virüse karşı evinden çıkmıyor - Magazin 21:47: Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu - Magazin 20:01: Ünlü müzisyen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Magazin 18:43: Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi - Magazin 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 15:44: Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı - Magazin 15:24: Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti - Magazin 14:47: Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti - Magazin 09:34: Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haberler