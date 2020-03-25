Merve Terim Çetin'den sert açıklama! Hesap sormak istiyorum

Merve Terim Çetin, "24 saattir hiç uyumadım, gece olunca korkum daha da artıyor tam bu saatlerde başlıyor endişem; iyiye gidiyor olması yüreğime su serpmiyor, ama oradan çıkmadan da iyiyi düşünemiyorum tam, uzakta olduğum için daha da tedirginim, çalan son 2 gece yarısı telefonunda birinde dedemi, birinde anneannemi kaybettim, iyi düşünmeye çalışıyorum atlatacak diyorum kuvvetli o diyorum, sonra bile bile göz göre göre bunun olmuş olmasını kaldıramıyorum, buna sebep olanların hiç bir bedel ödemeden evlerinde rahatça oturmaları kanıma dokunuyor, inanılmaz sinirliyim, buna vesile olanlardan bir evlat olarak teker teker hesap sormak istiyorum, haksızlığa uğradığımı düşünüyorum ve isyan etmek istiyorum, Yaman'a belli etmemeye çalışıyoruz ama çocuk bu seziyor, "dedem sakallarını kesmemiş bir şeye mi üzgün, sende o yüzden mi ağlıyorsun" dedi bugün, onun için güçlü olayım diyorum onu da beceremiyorum,kendimi teselli edip her şey yoluna girecek, geçecek diyorum ama akşam oluyor, akşam olunca haber alamıyoruz, bir türlü sabahta olmuyor, geçmiyor da zaman bir tek yazmak iyi geliyor sanırım, o bize olan her şeyi göğüsler hep, onun için ben de bunu göğüsleyebilsem onun için diyorum, onu da yapamıyorum, hiç bir şey yapamamakta canımı acıtıyor, uzun lafın kısası ona bir şey olacak korkusunu içimden atamıyorum çünkü o bizim dağımız, ve dağımız giderse bağımız kopar bizim . " ifadelerini kullandı.











Kaynak: Snob Magazin