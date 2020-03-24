Fatih Terim’in kızları Buse ve Merve Terim’den yeni mesaj: Haber alamamak berbat

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından kızı Merve Terim Çetin'den duygusal paylaşımlar geldi. Merve Terim Çetin, takipçilerinden dualarını eksik etmemelerini istedi.

"ÖFKEME ENGEL OLAMIYORUM"

Merve Terim'in açıklaması şöyle;

"Herkesin mesajlarını ve telefonlarını görüyorum ama korkudan elimi kaldıracak gücüm yok. Sevdiklerimi duyunca daha çok ağlıyorum. Güçlü de olamıyorum çünkü çok korkuyorum ve öfkeme engel olamıyorum. Herkese ilgisi ve sevgisi için sonsuz teşekkürler. Gücüm olduğunda teker teker döneceğim dualarınızda Aslan babam olsun. Sabah oldu ama hala haber alamadık. Gecesi nasıl geçti, uyandı mı, yanında kimse olmadığı için haber alamamak berbat. Allah'ıma sığındım, belki de 40 senedir durmadın adam, senin duracağın yok. Ben seni dinlendirmeyi bilirim dedi kendince. Bugüne daha iyi uyan Babam."

BUSE TERİM: YANINDA OLAMAMAK NASIL BİR HİS BİLİYOR MUSUNUZ?

Fatih Terim'in bir diğer kızı Buse Terim de paylaştığı mesajda tecrübeli teknik adamın tedavisine başlandığını duyururken, yazılan tüm mesajlar için teşekkür etti.

Buse Terim şu ifadeleri kullandı;

"Korku, en kötüsü bu. Bir şey olacak korkusu. Umuyorum ve dua ediyorum, bu süreçten sağ salim ve hasarsız çıkacak ama yanında olamamak nasıl bir his biliyor musunuz? Çok kötü... Yanına gidememek, yanında olamamak, görememek... Risk grubunda olmasının verdiği korku, kronik bir rahatsızlığının olmamasının verdiği bir nebze rahatlama ama yetmiyor işte. Göz göre göre bu duruma gelmiş olması ise içimi en çok acıtan taraf. Şu anda hastanede, tedavisine başlandı. Merak ettiğinizi biliyorum, mesajlarınızı okuyorum, bu yüzden bu mesajı yazıyorum. Benim için hayatımın en kıymetli insanı babam, bu süreç geçecek ve bittiğinde hayatımda hiç olmadığı kadar sarılacağım ona. Yazdığınız tüm mesajlar için teşekkür ederim."

Kaynak: Hürriyet