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Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat

Koronavirüse yakalanan Fatih Terim için kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj geldi. Sosyal medya hesaplarından Fatih Terim için dua isteyen Buse ve Merve Terim, yazılan tüm mesajlar için teşekkür etti.

24.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:12

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından kızı Merve Terim Çetin'den duygusal paylaşımlar geldi. Merve Terim Çetin, takipçilerinden dualarını eksik etmemelerini istedi.

"ÖFKEME ENGEL OLAMIYORUM"

Merve Terim'in açıklaması şöyle;

"Herkesin mesajlarını ve telefonlarını görüyorum ama korkudan elimi kaldıracak gücüm yok. Sevdiklerimi duyunca daha çok ağlıyorum. Güçlü de olamıyorum çünkü çok korkuyorum ve öfkeme engel olamıyorum. Herkese ilgisi ve sevgisi için sonsuz teşekkürler. Gücüm olduğunda teker teker döneceğim dualarınızda Aslan babam olsun. Sabah oldu ama hala haber alamadık. Gecesi nasıl geçti, uyandı mı, yanında kimse olmadığı için haber alamamak berbat. Allah'ıma sığındım, belki de 40 senedir durmadın adam, senin duracağın yok. Ben seni dinlendirmeyi bilirim dedi kendince. Bugüne daha iyi uyan Babam."

BUSE TERİM: YANINDA OLAMAMAK NASIL BİR HİS BİLİYOR MUSUNUZ?

Fatih Terim'in bir diğer kızı Buse Terim de paylaştığı mesajda tecrübeli teknik adamın tedavisine başlandığını duyururken, yazılan tüm mesajlar için teşekkür etti.

Buse Terim şu ifadeleri kullandı;

"Korku, en kötüsü bu. Bir şey olacak korkusu. Umuyorum ve dua ediyorum, bu süreçten sağ salim ve hasarsız çıkacak ama yanında olamamak nasıl bir his biliyor musunuz? Çok kötü... Yanına gidememek, yanında olamamak, görememek... Risk grubunda olmasının verdiği korku, kronik bir rahatsızlığının olmamasının verdiği bir nebze rahatlama ama yetmiyor işte. Göz göre göre bu duruma gelmiş olması ise içimi en çok acıtan taraf. Şu anda hastanede, tedavisine başlandı. Merak ettiğinizi biliyorum, mesajlarınızı okuyorum, bu yüzden bu mesajı yazıyorum. Benim için hayatımın en kıymetli insanı babam, bu süreç geçecek ve bittiğinde hayatımda hiç olmadığı kadar sarılacağım ona. Yazdığınız tüm mesajlar için teşekkür ederim."

Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat
Fatih Terim’in kızları Buse ve Merve Terim’den yeni mesaj: Haber alamamak berbat

Kaynak: Hürriyet

Etiketler: Fatih Terim, Merve Terim, Spor

Haberin Videosu :

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin: Dualarınızda babam olsun

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Haberler ›› Spor ››Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat - Spor
Yorumlar (10)
KADİR.....:EN KISA SÜREDE YEŞİL SAHALARDA OLACAĞINI BİLİYORUZ. ÇÜNKÜ SİZSİZ OLMAZ FB-GS REKABETİ. ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN. . .
Cevap Yaz 1 0
BUNAK:HABER DEĞERİ YOK BENİM İÇÜN
Cevap Yaz 0 2
MUSTAFA:ALLAH IM bunlarada gün doğdu artık, millet ayda 2 bin lira kazanmak için bu hastalığın riskini göze alıyor, sizinkilerde bi zahmet milyon dolarlar kazanırken alsınlar bu riski.
Cevap Yaz 0 11
KEŞKE:FEDERASYONA DAVA AÇIP HAKETMEDİĞİ BİR PARAYI ALMASAYDI
Cevap Yaz 1 10
KADIKÖY:Ya siz ne şaklabansınız. Oturun evinizde bekleyin adam karantinada. Ya ne malsınız. Tek sizin babanız var sanki. Dünya tek sizin sanki. Arsızlar
Cevap Yaz 0 13
ACI GERÇEKLER:her kes bir gün mutlaka ölümü tadacaktır.
Cevap Yaz 3 14
HEPİMİZİN FANİ OLDUĞUNUN:ANLAYIN ARTIK
Cevap Yaz 3 11
ECE:umarım herkez iyileşir ve sevdikleriyle kaldığı yerden devam eder Allah yardımcımız olsun
Cevap Yaz 2 8
NEŞET KURNAZ:kız evlat has evlat demişler acil şifalar versin Allah
Cevap Yaz 2 1
NEŞET KURNAZ:olum adam bulaşıcı bir hastalığa yakalandı en güzel şekilde tedavi olur iyileşir inşallah sanki radyasyondan kanser muamelesi yapmayın iyileşir Fatih Hoca güçlü insan parası var pulu var milleti suçlamanın bi mantığı yok adam ölmüş gibi konuşmayın bu sosyal medya mesajlarını o da okuyor salak salak adama ölmüş muamelesi yapmayın
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