Merve Terim’den ’Fatih Terim korona olmadı’ yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıkması Türk futbol dünyasına damga vurmuştu. Eleştiri okları, ligleri zamanından ertelemediği için Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelmişti.

Fatih Terim'in tedavisinin tamamlanması ve taburcu edilmesi sonrası, sosyal medyada Fatih Terim'in aslında hasta olmadığı, federasyonu hedef almak için bunu yaptığı şeklinde yorumlar yapıldı. Birçok yorumda da buna gerekçe olarak 14 gün karantina süresinin dolmadan Fatih Terim'in taburcu edilmesi gösterildi.

MERVE TERİM'DEN TEPKİ: KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?

Bunun üzerine Merve Terim, sosyal medya hesabından yapılan yorumları eleştiren imalı bir paylaşımda bulundu. Merve Terim, paylaşımında, geçtiğimiz hafta koronavirüs teşhisi konulan, bir hafta sonra ise taburcu edilen İngiltere Prensi Charles'ı kullandı. Merve Terim, Prens Charles'ın taburcu edildiği şeklindeki habere "Hiç olur mu öyle şey Charles Bey? Ya 14 gün hastanede kalmanız ya da ölmeniz gerekirdi. Böyle Korona mi olur? Kimi kandırıyorsunuz siz?! Tip dünyası sizi incelemeli, sonuçları da hemen paylaşmalı..." yazdı.

Corona virüsü teşhisi konulan İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın, 7 gün geçirdiği karantina sürecinden çıktığı ifade edilmişti.

İşte Merve Terim'in paylaşımı: