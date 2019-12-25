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Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini

Diyarbakır'da, Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel, düzenlenen ayinle kutlandı.

25.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:15 Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini
'da, Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen , düzenlenen ayinle kutlandı.

Merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde bulunan tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, papaz Yusuf Akbulut'un yönetiminde Noel ayini düzenlendi. Diyarbakır'da yaşayan Hristiyan vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetlilerin de katıldığı ayinde, cemaat üyeleri mum yakıp, dua etti. Ayinde, cemaat üyeleri tarafından İncil'den bölümler okunarak, Hz. İsa'yı anlatan ilahiler seslendirildi.

Ayinin ardından kutlamalarla ilgili bilgi veren Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi papazı Yusuf Akbulut, Hz. İsa'nın doğuşunu kutladıklarını söyledi. Akbulut, "Bizim için çok kutsal olan bir günde dünyayı günahtan kurtarmak için doğdu. Bugün 25 Aralık bütün Hristiyanlık dünyası 2 bin yıldan beri bunu kutluyor. İsa Mesih'in doğuş bayramı bütün dünyaya huzuru ve kardeşliği getirsin diyoruz inşallah" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren ayinin ardından katılımcılara çörek ikram edildi. - DİYARBAKIR

Meryem Ana, Diyarbakır, Noel, Güncel

Kaynak: İHA

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