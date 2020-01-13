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Meryem Boz kimdir? Milli voleybolcu Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında, nereli? Meryem Boz boyu kaç, kilosu kaç?

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Elemeleri'nde sergilediği muhteşem performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Meryem Boz sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki Meryem Boz kaç yaşında, nereli? Meryem Boz boyu kaç, kilosu kaç? Meryem Boz kimdir? Milli voleybolcu Meryem Boz kimdir?

13.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:30

Milli voleybolcumuz Boz, 2020 CEV Olimpiyatları Elemeleri'nde sergilediği muhteşem performansıyla sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki Meryem Boz kimdir? Milli voleybolcu Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında, nereli? Meryem Boz boyu kaç, kilosu kaç? İşte Meryem Boz hakkında merak edilenler…

MERYEM BOZ KİMDİR?

Meryem Boz Doğum Tarihi: 3 Şubat 1988

Meryem BozKaç Yaşında: 31 yıl yaşında

Meryem Boz Nereli: Eskişehir

Meryem Boz Boy: 1,90 m

Meryem Boz Kilo: 65 kg

Meryem Boz Ani Artış: 3,23 m

Meryem Boz Eş: Ufuk Çalık

Meryem Boz Numara: 13

Meryem Boz Türk milli kadın voleybolcudur. Pasör Çaprazı pozisyonunda görev almaktadır. Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Seramiksan'da forma giymektedir.

Meryem Boz,Eskişehir DSİ Bentspor, İller Bankası, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Seramiksan'da forma giydi.

Meryem Boz, A Milli Bayan Voleybol Takımımız ile 2015 yılında CEV Avrupa Ligi'nde gümüş, 2010 yılında ise bronz madalya elde etmişti.

Meryem Boz kulüp kariyerinde:

2010-2011 sezonunda Polonya Ligi'nde Atom Trefl Sopot ile ikinciliği,

Fenerbahçe ile2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülüğü ve ve 2012-2013 CEV Kupası'nda ikinciliği,

Büyükşehir Belediye ile 2014-2015 sezonu CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğu,

2014-15 sezonunda CEV Challenge Kupası'nın en skoreri ve en değerli oyuncusu olma başarıları gösterdi.

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