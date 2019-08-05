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Meryem İçenli'nin eserine üçüncülük ödülü

Türkiye Sanat Medyası tarafından düzenlenen 'Çini Yarışması'nda Kütahya'dan Meryem İçenli'nin eseri üçüncülük ödülü kazandı.

05.08.2019 09:54 Meryem İçenli'nin eserine üçüncülük ödülü
Türkiye Sanat Medyası tarafından düzenlenen 'Çini Yarışması'nda Kütahya'dan Meryem İçenli'nin eseri üçüncülük ödülü kazandı.

Sosyal medya üzerinden Türkiye genelinde ilk defa düzenlenen yarışmaya 'Lalelerin Dansı' isimli eseri ile katılan Seramik Öğretmeni Meryem İçenli, ödüle layık görüldü.

Yarışmada birinciliği Emran Duran ikinciliği de Kamuran Özel'in eserlerinin kazandığı belirtildi.

Meryem İçenli, yaptığı açıklamada, "Yarışma Türkiye genelinde yapıldı. Benim 'Lalelerin Dansı' ismini verdiğim eserim üçüncülük ödülüne layık görüldü. Köpük yöntemiyle yapılan arka fon geleneksel lale desenine modern bir görünüm kazandırdı. Yarışmayı tertipleyen ve benim eserimi ödüle layık gören herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya, Türkiye, Meryem, Güncel

Kaynak: İHA

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