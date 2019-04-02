Meryem İlik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ belediye başkan adayı olan Meryem İlik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Meryem İlik isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ adayı Meryem İlik kimdir? BTP DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ adayı Meryem İlik yüzde kaç oy aldı?

Meryem İlik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Meryem İlik ÇÜNGÜŞ ilçesinde % 0,39 oranında oy almıştır. ÇÜNGÜŞ ilçesinde % 0,39 oranında oy olan Meryem İlik adlı BTP adayı toplamda 25 adet oy sayısına ulaştı.

Meryem İlik Kimdir?

Meryem İlik, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan Adayı oldu.

DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.