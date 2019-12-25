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Meryem'in ölüm haberi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana vurdu. Karısı Meryem'in yurt dışından dönüşünü beklerken karşısında tabutunu gören Hızır ve ailesinin yaşadığı acı, son bölüme damga vurdu.

25.12.2019 08:03 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:03

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam 153'üncü son bölümüyle ekrana geldi. EDHO'nun son bölümüne Çakırbeyli'nin ölüm haberi izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

KENDİSİNİ BEKLERKEN TABUTU GELDİ

Hızır Çakırbeyli ve ailesi havaalanında, Meryem ve oğlu Ömer'in yurt dışından dönüşünü beklerken büyük bir acı yaşadı. Türkiye'ye dönen Ömer, babasına sarılıp gözyaşı döktükten sonra annesinin ölüm haberini verdi. Meryem'in tabutunun uçaktan indirilmesiyle yıkılan Hızır ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölüm finalinde ise, Hızır ve Meryem'in duygusal sahneleri yeniden ekrana geldi.

ÖMER DİZİYE GERİ DÖNDÜ

Senaryo gereği yurt dışına gittiği için diziden ayrılan Ömür rolünü oynayan Can Bartu Aslan ise dün akşam yayınlanan bölümle yeniden diziye döndü. Günlerdir diziye geri döneceği konuşulan Deniz Çakır'ın ise diziye dahil olmayacağı kesinleşmiş oldu.

Meryem'in ölüm haberi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi, Meryem, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
ADINIZI YAZIN: ölen ölür kalan sağlar bizimdirr :)
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PALA: artık sarmıyor. . . 13-15 yaş gurubuna indi seviye
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HALK: İÇİMİ DİŞİMİ DÖKTÜM BEN BU BÖLÜMDE YAA ÇOK KÖTÜ OLDU
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ADINIZI YAZIN: turku harıka
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