Meryem Uzerli Bir Gecede Servet Kazandı!

Türkiye'de olduğu kadar Orta Doğu'da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Meryem Uzerli, Fransız moda markası Dior'un Dubai'deki defilesinin özel konukları arasındaydı. Uzerli, defileye katıldığı için bir gecede servet kazandı.

ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Oyuncu, Fransız moda markası Dior'un önceki gün Dubai'deki defilesine özel davetli olarak katıldı.Rodin Müzesi'ndeki defilede Dior tasarımı elbise ve çantayla yer alan Meryem Uzerli, güzelliğiyle büyüledi. Dünya çapında 24 milyon takipçisi olan marka, resmi Instagram sayfasında da Meryem Uzerli'yi paylaşıp övgüler yağdırdı.

821 BİN TL KAZANDI

Oyuncu, defile öncesi gerçekleşen kokteylde de sultanlar gibi karşılandı. Uzerli, pek çok Arap şeyhinin de ilgiyle izlediği defilede sevgi seliyle karşılaştı. Mütevazı tavırlarıyla takdir toplayan oyuncu, her bir hayranıyla tek tek fotoğraf çektirdi. Meryem Uzerli, iddiaya göre de Dior'un yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defileye katılmak için 150 bin dolara (yaklaşık 821 bin lira) 'evet' dedi.