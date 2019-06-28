Meryem Uzerli'nin estetikli hali takipçilerinin gözünden kaçmadı!

Geçen hafta Hollywood yıldızlarının estetikçisi Dr. Simon Ourian'a giden Meryem Uzerli 'nin çene dolgusu dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz yıllarda da estetik yaptırmıştı.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Meryem Uzerli 'nin Holywood yıldızlarının estetik doktoru Dr. Simon Ourian'a yaptırdığı çene dolgusu dikkat çekti. Meryem Uzerli , geçtiğimiz günlerde Berlin 'de Alman yapımcıların düzenlediği yaz partisine katılmıştı. Sosyal medyadan poz verdiği anları paylaşan Meryem Uzerli süper minisi ve cesur elbisesiyle yine takipçilerinin dikkatini çekti.

TRANSPARAN ELBİSE GİTMİŞTİ

Güzel oyuncu Meryem Uzerli 72. Cannes Film Festivali 'nde boy göstermeye devam etmişti. Geçtiğimiz aylarda giydiği transparan elbiseyle çok konuşulan Uzerli, törene damga vurmuştu.