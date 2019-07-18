Merzifon'da 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi

Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için oluşturulan hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.
Kaymakam Gürkan Demirkale ve protokol üyeleri, Önce Vatan Tepesi'nde oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı alanının boş kısmına şehitlerin hatırasını yaşatmak için fidan dikti.
Demirkale, burada yaptığı açıklamada, etkinliğin 15 Temmuz şehitlerinin anısına gerçekleştirildiğini söyledi.
15 Temmuz şehitlerini unutturmamak için hatıra ormanı oluşturduklarını aktaran Demirkale, "Geçen yıl oluşturduğumuz ormana fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu yıl da 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak adına fidan dikimi etkinliğimize devam ettik. Adım adım ormanımızı büyüteceğiz. Bu vesileyle 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.
Demirkale ve katılımcılar, fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.
Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Sezikli, AK Parti İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.