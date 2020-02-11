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Merzifon'da 5. Kitap Fuarı düzenlenecek

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenecek olan 5. Kitap Fuarı, 28 Mart-5 Nisan 2020 tarihleri arasında 100'den fazla yayınevi, şair ve yazarla vatandaşlara kapılarını açacak.

11.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:35Merzifon'da 5. Kitap Fuarı düzenlenecek
Amasya'nın ilçesinde düzenlenecek olan 5. Kitap Fuarı, 28 Mart-5 Nisan 2020 tarihleri arasında 100'den fazla yayınevi, şair ve yazarla vatandaşlara kapılarını açacak.

Kitapseverler ile 28 Mart Cumartesi Günü saat 10.00'da düzenlenecek törenle buluşacak olan kitap fuarına vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Merzifon 5.Kitap Fuarı birçok ünlü isme ev sahipliği yapacak.

Merzifon Kapalı Pazar ve Fuar Alanında 28 Mart-5 Nisan tarihleri arasında 10.00 ile 20.30 saatleri arasında halka açık olacak kitap fuarında, kitap stantları, yazarlarla imza günlerinin yanı sıra sohbet, söyleşi ve konferanslarda düzenlenecek. Yazarlar kadar yayınevleri de dikkat çekiyor. 100'ü aşkın yayınevi Merzifon Kitap Fuarı'nda stant açacak. - AMASYA

Merzifon, Güncel

Kaynak: İHA

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