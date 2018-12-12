Merzifon'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:10



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:10

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, "Bağımlılıkla Mücadelede Eğitimi" verildi.Merzifon Şehit Ahmet Özsoy Kız İmam Hatip Lisesinde düzenlenen seminere Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler katıldı.Madde bağımlılığı, mücadele yaklaşımları, çocuk ve ergen psikolojisi ile hukuki boyutunun anlatıldığı seminerde konuşan Kaymakam Demirkale, söz konusu eğitimle ilçede yaşayan çocuk ve gençlerin daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürdürmelerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.Uyuşturucu tacirlerinin hedef kitlesi olan gençlerin bağımlılık yapıcı maddelere erişimini azaltmak ve onları anlamak için bilimsel temelde bir yaklaşım kazandırmanın gayretinde olduklarını aktaran Demirkale, şöyle devam etti:"Bu eğitimlerle sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji gibi çeşitli bağımlılıklarla ilgili olarak başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın arttırılması ve bu maddelerin kullanımının bilgi ve bilinçle önüne geçilmesini amaçlıyoruz."Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Arslan Say da, katılımcılara madde bağımlılığı türleri ile evreleri, mücadele yaklaşımları hakkında kapsamlı bilgi verdi.