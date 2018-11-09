Merzifon'da "Bağımlılıkla Mücadele" Toplantısı

Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde, "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı yapıldı.
Kaymakam Gürkan Demirkale
başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar tarafından uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede alınan ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.
Demirkale, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucu madde ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar, narkotik olayların değerlendirilmesi, uyuşturucu ile ilgili takip çalışma sistemi ve uyuşturucu ile mücadeleye karşı yapılan faaliyetleri görüştüklerini belirtti.
Demirkale, bağımlılıkla mücadelede kararlılıkla ilerleyeceklerini vurgulayarak, "Toplumun hiç bir ferdinin olumsuzluklardan zarar görmesini istemiyoruz." dedi.
Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Atak
, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat ve diğer kurul üyeleri katıldı.
Gürkan Demirkale,Amasya,Merzifon