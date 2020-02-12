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Merzifon'da cemevinden para çaldığı öne sürülen kişi yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde cemevinden para çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

12.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:06Merzifon'da cemevinden para çaldığı öne sürülen kişi yakalandı
'nın ilçesinde cemevinden para çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Abidehatun Mahallesi'ndeki cemevinde bulunan yardım sandığından para çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bir kişinin maske takarak cemevine girdiğini, yardım sandığını kırarak içindeki yaklaşık bin lirayı alıp ayrıldığını belirledi.
Polis, H.U. olduğu tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyette, yardım sandığından aldığı parayla borçlarını ödediğini söylediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Merzifon, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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