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Merzifon'da fabrika yangını

Merzifon'da fabrika yangını Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

07.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:49
Merzifon 'da fabrika yangını
AMASYA - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Büyük çapta hasara yol açan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik motoru üretiminin yapıldığı bir fabrikada henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan çıkan dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.
Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı yangında, fabrikada çalışanlar tahliye edildi. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Merzifon’da fabrika yangını

Kaynak: İHA

Etiketler: Merzifon, Amasya, 3. Sayfa

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Merzifon'da fabrika yangını
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