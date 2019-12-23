Haberler » Güncel » Merzifon'da kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Haber

Merzifon'da kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale başkanlığında kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

23.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:08 Merzifon'da kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
Kaymakamı Gürkan Demirkale başkanlığında kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.
Kadına şiddetin önlenmesine dair, ilgili kurum amirleri ve ilgili kuruluşların katılımıyla toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin şekilde uygulanmasını sağlamaya ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesine yönelik konular masaya yatırıldı.
Kaymakam Gürkan Demirkale, konunun önemine dikkat çekerek, ilçede kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurum ve kuruluşlarla birlikte üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları ivedilikle yerine getireceklerini söyledi.
Demirkale, sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

Gürkan Demirkale, Kaymakamlık, Merzifon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:42   5 kişiyi öldüren tutuklu sanık: Yaz aylarında içime cin girmiş gibi oluyordum - Haber
18:42   Yolda yürüyen kişinin üzerine sunta düşme anı güvenlik kamerasında - Haber
18:42   Ordu'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haber
18:42   Yemenli öğrencilerden Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'ya ziyaret - Haber
18:42   Türkiye, Bosna Hersek'te yeni kurulan hükümete başarılar diledi - Haber
18:40   Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Haber
18:31   Son dakika: Ömer Çelik'ten Libya'ya asker gönderme açıklaması: Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa Türkiye güçlerini kullanır - Haber
18:08   Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Haber
17:00   İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı - Haber
16:17   Gasp ettikleri tekel bayiinin sahibini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtılar - Haber
23.12.2019 18:46:56