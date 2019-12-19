Haberler » Güncel » Merzifon'da kan bağışı kampanyası - Haber

Merzifon'da kan bağışı kampanyası

Türk Kızılayı Samsun Kan Merkezi tarafından Merzifon ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

19.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:26 Merzifon'da kan bağışı kampanyası
Türk Kızılayı Samsun Kan Merkezi tarafından ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Atatürk Anıtı önünde konuşlandırılan kan bağış otobüsünde kan vererek, kampanyaya destek oldu.
Yoğun bir katılımın gerçekleştiği kan bağışı kampanyasıyla ilgili personelden bilgi alan Demirkale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine değindi.
Kendisinin de düzenli kan bağışçısı olduğunu dile getiren Demirkale, "Kanın tek kaynağı insan. Bu yüzden kan bağışlamak hayat kurtarmakla eş değerdir. Hiç tanımadığınız insanlara kan bağışlayarak derman olabilir, hatta kan bağışlayarak kendi sağlığınızı da koruyabilirsiniz. 'Kan bir gün hepimize lazım olabilir' cümlesini hiç unutmamalıyız. Kan vermenin kimseye zararı yok." diye konuştu.
Türk Kızılay'ına kan bağışlarından dolayı bronz madalya ile ödüllendirilen Demirkale, insanların sağlıklı yaşam için kan bağışında bulunması gerektiğini kaydetti.
Öte yandan Merzifon'da düzenlenen kan bağışı kampanyasına 3 günde 200 vatandaşın destek verdiği öğrenildi.

Türk Kızılayı, Merzifon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:59   "İki Gözüm Ahmet" fragmanı yayında - Haber
14:58   İznik'te kimyasal atık AFAD'ı harekete geçirdi - Haber
14:58   Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor: 3 ölü - Haber
14:54   Başkan Alim Işık, Ülkü Ocakları'nda gençlerle buluştu - Haber
14:53   Melikgazi, metruk binalardan temizleniyor - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46   Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:36   İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki at vebası salgınıyla ilgili harekete geçti - Haber
19.12.2019 15:00:37