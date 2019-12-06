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Merzifon'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlendi.

06.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:54Merzifon'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
'nın ilçesinde, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlendi.
Merzifon Kaymakamlığında, İçişleri Bakanlığının "Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri"ne ilişkin genelgesi doğrultusunda Kaymakam Gürkan Demirkale başkanlığında toplantı yapıldı.
Demirkale, toplantıda yaptığı konuşmada, Merzifon'un yolların kesiştiği noktada bulunduğuna dikkati çekerek, "Kar yağışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan yollarımızı güvenli ve hızlı şekilde açmak için plan ve programlarımızı hazırladık. Çünkü bulunduğumuz bölgede yol kapanırsa Türkiye'nin ulaşım ağı durmuş demektir. Tüm kurumlar ve personel gerekli özveriyi göstererek çalışmalarına dikkat etmelidir." dedi.
Toplantıda, muhtemel yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda olası can ve mal kayıplarının önlenmesi, en aza indirilebilmesi ve müdahale çalışmalarının hızlı ve etkin yapılabilmesi amacıyla kamu kurumlarının alacakları tedbirler görüşüldü.
Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yılmaz Polat ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Gürkan Demirkale, Merzifon, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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