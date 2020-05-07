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Merzifon'da muhtarlara maske dağıtıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında muhtarlara maske dağıtıldı.

Merzifon'da muhtarlara maske dağıtıldı
07.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:16
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında muhtarlara maske dağıtıldı.
Merzifon Kaymakamlığı tarafından köy muhtarlarına, vatandaşlara ulaştırmaları amacıyla maske verildi.
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Gençlik Merkezindeki maske dağıtımı programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kovid-19 salgını ile mücadelede çok önemli mesafe kaydettiğini vurguladı.
Sağlık Bakanlığının Bilim Kurulu öncülüğünde aldığı kararların gerek hükümet, gerekse valilikler ve kaymakamlıklar vasıtasıyla titizlikle uygulanmasının memnuniyet verici olduğuna işaret eden Çilez, "Sağlık Bakanlığımız dünyaya örnek teşkil edecek şekilde tüm halkımızın takdirini kazanarak bu işi gerçekleştirdi. Bugün ciddi merhale kaydettik ama rehavet bir gün içinde kendini gösterebiliyor. Maskemizi, dezenfektan kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymakta hiçbir zaman rehavete kapılmayacağız." dedi.
Kaymakam Gürkan Demirkale de koronavirüs salgını sürecinde muhtarlara da önemli görevler düştüğünü söyledi.
Muhtarların devamlı sahada olduğuna dikkati çeken Demirkale, "İlçe merkezimizde farklı koşullarda ve her fırsatta maske dağıtımımız devam ediyor. Köylerimizin de maske konusunda faydalanmasını istedik. Valiliğimizin desteği ile yapılan maskeleri muhtarlarımız aracılığıyla her haneye ulaştıracağız. Süreç boyunca emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Merzifon, AK Parti, Amasya, Güncel, Haber

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