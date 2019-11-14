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Merzifon'da okul güvenliği toplantısı

Merzifon ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.

14.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:36Merzifon'da okul güvenliği toplantısı
ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.
Merzifon TOKİ Kara Mustafa Paşa Ortaokulunda düzenlenen toplantıda okullarda ve çevresinde güvenliğin sağlanması, uyuşturucu ve uyarıcı maddelere karşı alınacak önlemler, çocuk istismarı, sosyal medya kullanımı kuralları, yol güvenliği ve okul kuralları gibi konular görüşülerek, alınacak önlemler kararlaştırıldı.
Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukların sağlıklı bir şekilde okula gitmelerini sağlamak olduğunu söyledi.
Gerek Kaymakamlık gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşların böylesi önemli konularda işbirliği içinde çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Demirkale, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın evden çıktıkları andan eve döndükleri ana kadar, devletin gözetimi altında yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini sağlıklı ve güvenli bir biçimde tamamlamaları için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.
Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ve okul müdürleri katıldı.

Merzifon, Güncel

Kaynak: AA

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