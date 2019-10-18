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Merzifon'da sigara denetimleri

Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat, sigara tüketiminin yasak olduğu kapalı mekanlarda ve araçlarda denetimlerini artırdıklarını söyledi.

18.10.2019 16:54Merzifon'da sigara denetimleri
Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat, sigara tüketiminin yasak olduğu kapalı mekanlarda ve araçlarda denetimlerini artırdıklarını söyledi.
Canpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, işletme sahibi ve esnaflara sigara içilmesi yasak alanlarda tütün mamullerinin içilmesi durumunda verilecek cezalar hakkında bilgi verildiğini söyledi.
Kanunlara herkesin uyması gerektiğini, yasada sigara içilmeyen alanların açık bir şekilde belirtildiğini vurgulayan Canpolat, şunları kaydetti:
"Sigara denetimlerimizi daha da arttıracağız. Vatandaşlarımızın da konuya gerekli hassasiyeti gösterip öğrencilerimize sigara satışı yapan büfe ve marketleri bizlere bildirmeleri sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Çocuk ve gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden korumayı şiar edinmiş İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün bağımlılıkla mücadelesi büyük bir özveri ile devam etmektedir."
Alınan önlemlerin vatandaşların sağlığı için olduğunu vurgulayan Canpolat, yaptıkları denetimlerde lise öğrencilerine sigara sattığı tespit edilen 3 büfe sahibine idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Merzifon, Güncel

Kaynak: AA

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