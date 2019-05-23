Merzifon'da tamamlayıcı tıp ünitesi açıldı

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde geleneksel tamamlayıcı tıp ünitesinin açılışı gerçekleştirildi.
Hastanenin başhekimi Selçuk Sezikli, açılış töreninde yaptığı konuşmada, akupunktur, hacamat, mezoterapi ve priloterapi gibi geleneksel tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin uygulanacağı üniteyi vatandaşların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Geleneksel tamamlayıcı tıp ünitesinin bölge için gerekli olduğunu anlatan Sezikli, şöyle devam etti:
"İnsan hayatını daha sağlıklı ve bütünsel hale getirmek için modern tıp kadar geleneksel tıp da çok önemlidir. Bugün en çok aşina olduğumuz hacamat, akupunktur, sülük tedavisi, ozon terapi, müzik terapi, mezoterapi, priloterapi gibi uygulamalara sadece hastalıkların tedavisi için değil, hastalıklardan korunmak, sağlıklı yaşamak için de ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da sağlık sistemini güçlendirmek için teşvik edilmektedir. Biz de bu açıdan hastanemizde öncelik olarak Akupunktur' polikliniği olarak hizmete başlattık. Devamında hacamat, mezoterapi, priloterapi gibi tedavi yöntemlerini de bünyemize kazandıracağız."
Sezikli, akupunktur tedavisinin kilo verme, migren, sigara bırakma, stres, panik atak ve depresyon gibi duygu durum bozuklukları, doğum, böbrek, diş, adet, kas, baş, eklem ve bel ağrılarında etkili olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından ünitenin açılışı gerçekleştirildi.
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Kaynak: AA