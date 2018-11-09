Merzifon'da Verimli Ders Çalışma Eğitimi

Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde, uzman eğitimci Süleyman Beledioğlu, lise öğrencilerine verimli ders çalışma konusunda eğitim verdi.
Merzifon Özel Akademi Anadolu Lisesi
tarafından Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen ve Beledioğlu'nun verdiği eğitim seminerini öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de izledi.
Öğrencilerden kendilerine bir hedef koyarak, kendilerine inanarak sınava hazırlanmalarını isteyen Beledioğlu, şöyle konuştu:
"Siz kendinize inanmıyorsanız anlatılanı anlamanıza imkan yok. İnandığınız zaman beyniniz ışıklar saçıyor ve anlatılan her şeyi kaydediyor. İnsan beyni anladığını değil, üzerinde durulanı, tekrar edileni tutuyor. Sınıfta dersi anladığınıza da fazla güvenmeyin, anlamak yetmiyor, mutlaka tekrarlayın. Sınavda yapamadıklarınızın nedeni de strese bağlı değildir. Anlamadığınız her şeyin, çözemediğiniz her sorunun tek bir nedeni vardır. Konuya hakim değilsiniz."
Verimli ders çalışma, sınavlara hazırlanma teknikleri konusunda deneyimlerini aktaran Beledioğlu, öğrenci ve öğretmenlerden gelen soruları da cevapladı.
Amasya,Merzifon