05.07.2019 14:26
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Merzifon'da yeni anaokulu yapıldı

Merzifon

Merzifon ilçesinde hayırsever iş adamı Cem Geyik tarafından yaptırılan anaokulunun inşaat çalışmaları tamamlandı.

Merzifon ilçesinde hayırsever iş adamı Cem Geyik tarafından yaptırılan anaokulunun inşaat çalışmaları tamamlandı.
Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile yapımı tamamlanan Nuriye Hatun Anaokulunda incelemelerde bulundu.
Demirkale, eğitime yapılan yatırımın çok önemli olduğunu söyledi.
Yaklaşık 2 yıl önce imzaladıkları protokol kapsamında Yeni Mahalle'ye hayırsever desteğiyle 8 derslikli anaokulu kazandırdıklarını dile getiren Demirkale, "Merzifonlu hayırsever iş adamımız ve devlet iş birliğiyle yapılan, özel okulu aratmayan Nuriye Hatun Anaokulu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmete başlayacak. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.
Yozgat da okul için velilerden kayıt olmaya başladıklarını belirterek, "Anaokulumuz kullanım açısından diğer anaokullarımızdan farklı. Dersliklerin lavaboları bulunuyor. Okulumuz asansörlü ve derslikleri çok geniş. Anaokulumuz farklı bir mimariye de sahip. Öğrenci kayıtlarımız devam ediyor." diye konuştu.
Kaynak: AA
merzifon, yozgat, Güncel

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