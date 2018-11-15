Merzifon Osb Müteşebbis Heyeti Toplantısı

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi
Müteşebbis Heyeti toplantısı Amasya
Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.Amasya Valiliği toplantı salonunda yapılan toplantıya Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı
ve diğer yetkililer katıldı.
Vali Varol, burada yaptığı konuşmada, Merzifon Organize Sanayi Bölgesinin her geçen gün büyüdüğünü, yeni bir ivmeyle ileri noktalara taşımak için yönetim kurulu üyeleriyle ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.
Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından yapılan genel değerlendirmeyle sona erdi.
Organize Sanayi Bölgesi,Amasya,Merzifon
15 Kasım 2018 Perşembe 15:13