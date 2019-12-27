Haberler » Güncel » Merzifon SYDV mütevelli heyeti toplantısı yapıldı - Haber

Merzifon SYDV mütevelli heyeti toplantısı yapıldı

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti, 2019'un son toplantısını gerçekleştirdi.

27.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:07 Merzifon SYDV mütevelli heyeti toplantısı yapıldı
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti, 2019'un son toplantısını gerçekleştirdi.
toplantı salonundaki toplantıya Kaymakam Gürkan Demirkale başkanlık yaptı.
Amaçlarının SYDV'ye gönderilen paraların sağlıklı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak olduğunu aktaran Demirkale, yıl içinde 3 bin 564 ihtiyaç sahibine 1 milyon 88 bin 378 lira yardımda bulunduklarını söyledi.
İhtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çaba sarf ettiklerini anlatan Demirkale, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin görevi, devletimizin gönderdiği imkanları en adil şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza paylaştırmaktır. Bizler her konuda vatandaşlarımızın daima yanındayız." dedi.
Demirkale, ihtiyacı olan vatandaşların tümüne aynı hassasiyetle yardım yapıldığı sözlerine ekledi.

Gürkan Demirkale, Kaymakamlık, Merzifon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:42   Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı-1 - Haber
17:42   Kayseri yola çıkan başı boş dana, trafiği birbirine kattı - Haber
17:42   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı -foto -2 - Haber
17:42   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı-aktuel görüntü - Haber
17:42   Malatya'da 55 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:47:29