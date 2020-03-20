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Merzifon TSO Başkanı Dağdelen "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi

Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Dursun Dağdelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi.

20.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:36
Merzifon TSO Başkanı Dağdelen
Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Dursun Dağdelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi.
Dağdelen, yaptığı açıklamada, piyasaların beklentilerini karşılayacak düzeyde bir ekonomik paket açıklandığını belirtti.
Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler sonucunda ekonomik anlamda ortaya çıkacak kriz ortamının önüne geçilebilmesi için zamanında destek paketi açıklandığına işaret eden Dağdelen, "İlçemizde de birçok sektör iş yeri kapatma nedeniyle zor bir süreç yaşamaya başladı. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketi ile üyelerimiz az da olsa rahat bir nefes alacak." dedi.
Açıklanan paketin iş dünyasına hayırlı olmasını dileyen Dağdelen, şunları kaydetti:
"İşletmelerimizin finansman ihtiyacı karşılanacak, krediler ertelenecek, asgari ücret destekleri devam edecek, bazı sektörlerde KDV ve SGK primleri ötelenecek. Yaşanan bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Ekonomik sıkıntıları atlatan, yeniden büyüme sürecine giren ülkemiz ve iş dünyamız bu süreci de atlatacaktır. Bu konuda çaba harcayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler : Cumhurbaşkanı, Merzifon, Güncel

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