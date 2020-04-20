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Merzifon TSO'dan vatandaşa maske

Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözetilerek vatandaşlara maske dağıtıldı.

20.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:43
Merzifon TSO'dan vatandaşa maske
Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözetilerek vatandaşlara maske dağıtıldı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugün Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara dağıtılan maskelerin yarın ilçedeki ana caddelerde yer alan esnaflara da ulaştırılacağını söyleyen Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dursun Dağdelen, "Çok önemli olan maske dağıtımına bizde sivil toplum örgütü olarak destek vermeye karar aldık. Merzifonumuzun halkına bu maskelerden ikişer-üçer tane hijyenik şekilde hepsine birer kap koyarak dağıtmaya başladık" dedi.

"Her zaman devletimizin yanındayız"

Maske dağıtımının 3-4 gün süreceğini ifade eden Dağdelen, "Yaklaşık olarak 10 bin maske dağıtacağız. Esnaflara da yarından itibaren maske dağıtmaya başlayacağız. Yetişemediği yerde, takviye kuvveti olarak, sivil toplum örgütü olarak her zaman devletimizin yanındayız" diye konuştu.

El hijyeni ve sosyal mesafenin korunması kadar maske kullanımının da önemli bir tedbir olduğuna dikkat çeken Dağdelen, görevli personeller tarafından sosyal mesafe kuralına riayet edilmek suretiyle vatandaşlara dağıtılan maskelerin yine aynı hassasiyetle kullanılarak, alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara vatandaşların mutlaka uymalarını istedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Merzifon, Güncel
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