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Merzifon Ülkü Ocakları'ndan ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Merzifon Ülkü Ocakları, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımında bulundu.

Merzifon Ülkü Ocakları'ndan ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
05.05.2020 18:02 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:21
Merzifon Ülkü Ocakları, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımında bulundu.
Toplanan bağışlarla hazırlanan 198 gıda kolisi, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edildi.
Merzifon Ülkü Ocakları Başkanı Hasan İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer almaya çalıştıklarını belirtti.
"Ramazan paylaşmaktır" sloganıyla başlattıkları kampanya ile hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurduklarını anlatan İnce, şunları kaydetti:
"Biz büyük bir milletiz, büyük bir aileyiz. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturu ile başlattığımız ramazan paketi etkinliğimiz destek gördü. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle hazırlanan ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerimize ulaştırdık. Hayırseverlerimize, gıdaların alışverişinden tutun, paketlenmesine sonrasında ise dağıtılmasına kadar baştan sona emeği geçen Merzifon Ülkü Ocakları yöneticilerimiz ve gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."
İnce, yardımların ramazan ayı boyunca devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Merzifon, Güncel, Haber

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