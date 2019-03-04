Merzifon ve Taşova'da Kan Bağışı

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Türk Kızılayı Samsun Kan Merkezi tarafından Merzifon ve Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.Samsun Kızılay Kan Merkezi Doktoru Dursun Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, Taşova Çarşı Cami önüne konuşlanan kan bağışı otobüsünde, iki gün boyunca kan bağışlarının alındığını söyledi.İnsanların sağlıklı bir yaşam için kan vermesi gerektiğini belirten Yıldız, "Kan vermek sağlıktır. Kana kimin ne zaman ihtiyacı olacağını bilemezsiniz. O yüzden kan verebilecek durumda olanların kan bağışında bulunması insanlık görevidir. Tüm vatandaşlarımızın, insanlığı ve kendini seven herkesin kan vermesi gerekiyor. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan Taşova halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.MerzifonMerzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Atatürk Anıtı önünde konuşlandırılan kan bağış otobüsünde kan vererek, kampanyaya destek oldu.Demirkale, burada yaptığı açıklamada, kan bağışının insanlık görevi olduğunu söyledi.Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, ilçe halkını kan bağışı kampanyasına davet eden Demirkale, "Kızılay'a sonuna kadar destek oluyoruz. Herhangi bir şekilde elde edilemeyen kan öyle bir ihtiyaç ki, sadece insandan insana olabiliyor. 'Kan bir gün hepimize lazım olabilir' cümlesini hiç unutmamalıyız. Kan vermenin kimseye zararı yok. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum." diye konuştu.Türk Kızılayı Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram ise Merzifon'un kan bağışı duyarlılığında Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.Merzifon'un kan bağışı oranında Avrupa standartlarının üstünde olduğunu aktaran Bayram, şunları kaydetti:"Kan sürekli bir ihtiyaç. Biz kan bağışı yapacak insanlara muhtacız. 2005 yılında 12 bin ünite kan toplarken, 2018 yılında 103 bin ünite kan topladık. Bu yılki hedefimiz 117 bin ünite kan toplamak. Merzifon'un kan bağışı duyarlılığında ayrı bir yeri var. Merzifon'da 2018 yılında 2 bin 975 ünite kan toplamışız. Merzifon, sorumluluk alanımızdaki il ve ilçelerde kan bağışında yüzde 6.46 oranıyla ilk beşte yer aldı. Avrupa istatistiği yüzde 5'tir. Merzifon Avrupa standartlarının da üstünde."Bayram, Orta Karadeniz Kan Bağışı Kabul Merkezi olarak, Amasya, Samsun, Tokat, Sinop, Ordu illerinde düzenledikleri kan bağışı kampanyasına destek veren vatandaşlara teşekkür etti.