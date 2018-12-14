Merzifonlu Köylü Kadınlar, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

14 Aralık 2018 Cuma 15:39



14 Aralık 2018 Cuma 15:39

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, "Çalışkan kadın arılar" ismiyle bir araya gelen ve evde yaptıkları gıda ürünlerini ekonomik değere dönüştüren köylü kadınlar, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Girişimci kadınlar, oylamadan önce fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.Oylamaya katılanlardan Nurdagül Öztürk, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Andreas Gebert'in "Kıran kırana" adlı fotoğrafına oy verdi."Çalışkan kadın arılar"dan Sultan Beyli de yılın fotoğrafları oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Beyli, fotoğrafların hepsinin duygu yüklü olduğunu vurgulayarak, "haber" kategorisinde Khaled Akasa'nın "Suriye'nin çocukları", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile "spor" kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" fotoğraflarını oyladı.Hülya Bulut da fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandıklarını belirterek, tercihini "haber" kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk bayrağı Afrin'de", "yaşam" kategorisinde Evren Atalay'ın "Dünyaya farklı bakış", "spor" kategorisinde de Burak Akbulut'un "Karetenin sultanları" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.