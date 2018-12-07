Merzifonlu Öğrenciler En Güzel Şiir Okumak İçin Yarıştı

07 Aralık 2018 Cuma 16:57



07 Aralık 2018 Cuma 16:57

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, öğrenciler en güzel şekilde şiir okumak için yarıştı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı Amasya Temsilciliği tarafından düzenlenen 7 Şair 7 Şiir Okuma Yarışması, Merzifon Fen Lisesi Konferans Salonunda yapıldı.Yarışma sonucunda Şehit Komiser Zeynep Sağır İmam Hatip Ortaokulundan Gülce Yaren Güler birinci, TOKİ Kara Mustafa Paşa Ortaokulundan Kübra Arslantaş ve Namık Kemal Ortaokulundan Mustafa Yiğit ikinci, Vali Hüseyin Poroy Ortaokulundan İsra Bozdağ da üçüncü oldu.İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, yarışma sonunda yaptığı konuşmada, söz konusu yarışmanın öğrencilere şair ve yazarları tanımalarına fırsat tanıdığını söyledi.Okuyan, düşünen, yorumlayan ve eleştiren öğrenci yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Yozgat, şunları kaydetti:"Medeniyetimizin kültürel mirasını değerlendiren, dilimizin söz ve varlığını geliştiren, zenginleştiren ve yaygınlaştıran yarışmalar düzenleniyor. Eğitimciler olarak geleceğin kültür elçileri olmak için çaba harcayan, okumayı bir yaşam biçimi haline getiren, arkadaşları ile kültürel zeminde yeni bağlar kuran bireyler yetiştirmenin gayretindeyiz. Yarışmaya katılan öğrencilere ve onları hazırlayan öğretmenlerine teşekkür ediyorum."Dereceye giren öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler verildi.