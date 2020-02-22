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Merzifonspor'da Ömer Balkaya dönemi

Ali Alper Taşkın'ın istifa etmesi üzerine Merzifonspor Kulübü Başkanlığına Ömer Balkaya getirildi.

22.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:39Merzifonspor'da Ömer Balkaya dönemi

Ali Alper Taşkın'ın istifa etmesi üzerine Merzifonspor Kulübü Başkanlığına Ömer Balkaya getirildi.


Merzifonspor Kulübü Başkanı Ali Alper Taşkın ve Başkan Yardımcısı Çağdaş Ozan Kara geçen gün görevlerinden istifa etmişti.


Merzifonspor Kulübü tarafından yeniden yapılan görev dağılımına göre kulüp başkanlığı görevine Ömer Balkaya ve başkan yardımcılığı görevine ise Sütçü getirildi. Fatih Sönmez ve Caner Yılmaz ise yedek üyelikten asil üyeliğe alındı.


İstifa eden Taşkın ve Kara'ya emeklerinden dolayı teşekkür eden Balkaya, "İstifa eden başkanlarımıza yönetim süresince Merzifonspor için gece-gündüz verdikleri emek ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız" dedi. - AMASYA


Ali Alper, Fatih, Spor

Kaynak: İHA

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